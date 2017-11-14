Kırklareli'ndeki Fetö'nün Darbe Girişimi Davası

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Lüleburgaz 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı kışladan, zırhlı askeri araçlarla İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan ve vatandaşlar tarafından otoyol girişinde durdurulan 31'i tutuklu 81 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Halk Eğitim Merkezi salonunda yapılan duruşmada, eski Tuğgeneral Cemalettin Doğan ve eski Yarbay Latif Çiçek'in de aralarında yer aldığı 31 tutuklu sanık ile tutuksuz sanıklar hazır bulundu.



Duruşmayı Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Ozan Kaya da bir süre izledi.



Başbakanlık adına avukat Halit Çokan'ın da katıldığı duruşma, mahkeme başkanı İzzet Koçer'in talimatla ifadesi alınan 3 tanığın beyanı ve dosyaya sunulan delillere ilişkin raporları okuması ile devam etti.



Koçer, mahkemeye sunulan delil raporlarında, Doğan'ın daha önceki duruşmada 'eşiyle tartıştığı gerekçesiyle darbe girişiminin yaşandığı gece birliğine gittiği' yönünde beyanlarına ilişkin, whatsapp görüşmelerinde eşiyle kavga ettiğine dair bir bulguya rastlanmadığını söyledi.



Doğan'ın o gece eşiyle whatsapp görüşmelerinde eşinin kendisine "İyi misin", yazdığını belirten Koçer, Doğan'ın da eşine '"iyiyim problem yok İstanbul'dayım" şeklinde yazışmaların bulunduğunu ifade etti.



Koçer, darbe girişiminin yaşandığı gece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı cep telefonlarına gönderilen "Türk milletinin değerli evlatları, bu hareket, Ankara'da ve İstanbul'da devletin zırhlı araçlarını ve silahlarını gasp etmiş dar bir kadronun 70'li yıllardaki gibi davranarak millete karşı bir kalkışmasıdır. Şerefli Türk milleti, demokrasine ve huzuruna sahip çık. Türk milletini sindireceğini düşünen bu dar kadronun hareketine karşı sizleri sokağa ve milletinize sahip çıkmaya çağırıyorum. Devletine ve milletine sahip çık. Recep Tayyip Erdoğan." şeklindeki mesajın da Doğan'a ulaştığının tespit edildiğini bildirdi.



Yarbay Latif Çiçek'in kardeşinin de başka bir dosyadan örgütün A.Ç'nin de örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcı olduğunu dile getiren Koçer, mahkemeye sunulan delillerin eksik olması nedeniyle duruşmayı 11 Aralık tarihine ertelediğini söyledi.