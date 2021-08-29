KIRKLARELİ - Dupnisa Mağarası ilgi görüyor
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KIRKLARELİ - Dupnisa Mağarası ilgi görüyor

Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Trakya'nın binlerce yarasayı barındıran turizme açık tek mağarası, zengin ekosistemi ile ziyaretçilerinin ilgisini çekiyor.

Trakya'nın binlerce yarasayı barındıran turizme açık tek mağarası, zengin ekosistemi ile ziyaretçilerinin ilgisini çekiyor.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı Sarpdere köyünde bulunan, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İl Özel İdaresinin çalışmaları doğrultusunda düzenlenerek 2003'te turizme açılan Dupnisa Mağarası, 16 türde çok sayıda yarasaya ev sahipliği yapıyor.

Yarasaların üremesi amacıyla her yıl belirli dönemlerde kapatılan mağarayı 15 Mayıs'tan bu yana 70 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

İkinci jeolojik zamana ait mermerler içinde, birbirine bağlı iki kat ve üç bölümünden oluşan mağaranın giriş bölümü olan sulu mağarada, sıcaklık 10-12, kuru mağarada ise 15-17 derece arasında değişiyor.

Hava sıcaklıklarının arttığı temmuz ve ağustos aylarında mağarayı ziyaret edenlerin sayısı artıyor.

"Doğal klima" olarak adlandırılan mağara, serinliği ile de ziyaretçilerin uğrak noktası oldu. Doğal oluşum sarkıtlarıyla kendine hayran bırakan mağarada, zaman zaman uçuşan yarasaları da görmek mümkün.

Mağarayı 3,5 ayda 70 bin kişi ziyaret etti

Kültür ve Turizm İl Müdürü Veli Şen, AA muhabirine, Trakya'nın turizme açık tek mağarası Dupnisa'ya olan ilginin her geçen gün arttığını söyledi.

Mağaranın zengin ekosisteminin görülmeye değer olduğunu ifade eden Şen, "Mağaramız iki bölümden oluşuyor. Üst taraflar kuru, alt taraflar sulu mağara özelliklerini taşıyor." dedi.

Mağaranın Bulgaristan-Türkiye sınırını oluşturan Rezve Deresi'nin oluşturduğu vadi yatağı üzerinde olduğunu anlatan Şen, şöyle konuştu:

"Valilik ve Trakya Kalkınma Ajansının yatırımları ile ziyaretçilerimizi en iyi şekilde misafir etmeye çalışıyoruz. Dupnisa Mağarası salgın öncesinde yaklaşık 80 bin ziyaretçi ağırladı. Bu yıl ise Kovid-19 tedbirleri nedeniyle kısıtlamalar olmasına rağmen 70 bin kişi ziyaret etti. Salgının atlatılması ile inanıyoruz ki çok daha fazla ziyaretçiyi bölgemiz ve mağaramız da ağırlayacağız."

Kırklareli'nin eşsiz bir ekosisteme sahip olduğunu vurgulayan Şen, "Karadeniz iklimi ile oluşan flora ve fauna çeşitliliği insanları cezbediyor. Özellikle sportif amaçlı turizm aktiviteleri fotoğraf tutkunlarına ev sahipliği yapabilecek birçok güzelliği barındırıyor. Yöremize gelen ve Dupnisa Mağaramızı ziyaret edenler bölgemizden çok memnun ayrılıyor." dedi.

KIRKLARELİ - Dupnisa Mağarası ilgi görüyor
KIRKLARELİ - Dupnisa Mağarası ilgi görüyor
KIRKLARELİ - Dupnisa Mağarası ilgi görüyor
KIRKLARELİ - Dupnisa Mağarası ilgi görüyor
KIRKLARELİ - Dupnisa Mağarası ilgi görüyor
KIRKLARELİ - Dupnisa Mağarası ilgi görüyor
KIRKLARELİ - Dupnisa Mağarası ilgi görüyor
KIRKLARELİ - Dupnisa Mağarası ilgi görüyor
KIRKLARELİ - Dupnisa Mağarası ilgi görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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