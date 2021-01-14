Kırklareli'ndeki Domuzdere Mağarası "tabiat varlığı" oldu
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Kırklareli'ndeki Domuzdere Mağarası "tabiat varlığı" oldu

14.01.2021 10:43 | Son Güncelleme: 14.01.2021 10:46
Kırklareli'ndeki Domuzdere Mağarası

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Kırklareli'nde bulunan Domuzdere Mağarası "tabiat varlığı-A grubu mağara" olarak tescil edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Kırklareli'nde bulunan Domuzdere Mağarası "tabiat varlığı-A grubu mağara" olarak tescil edildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan ve tescillenen alanlara ait koordinat ile parsel bilgilerinin de yer aldığı ilana göre, Kırklareli'nin Vize ilçesi Balkaya köyü sınırlarındaki Domuzdere Mağarası "tabiat varlığı-A grubu mağara" olarak tescillendi.

Mağaranın etrafındaki alan da "koruma alanı" olarak belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu

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