Kırklareli'ndeki barajlarda yasadışı av denetimi
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Kırklareli'ndeki barajlarda yasadışı av denetimi

Kırklareli'ndeki barajlarda yasadışı av denetimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol personelleri ekipleri tarafından barajlarda su ürünleri denetimi yapıldı.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol personelleri ekipleri tarafından barajlarda su ürünleri denetimi yapıldı.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol personelleri ekipleri tarafından Armağan Barajında su ürünleri denetimi gerçekleştirildi. Yapılan denetimde suya bırakılmış 200 metre parakete tespit edildi.

Ekiplerce toplanan 200 metre paraketede bulunan canlı haldeki balıklar suya bırakıldı. - KIRKLARELİ

Kırklareli'ndeki barajlarda yasadışı av denetimi
Kırklareli'ndeki barajlarda yasadışı av denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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