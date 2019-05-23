Kırklareli'ndeki balık ölümleri

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde çiftçiler, toplu balık ölümlerini protesto etti.

Festival alanı Şeytan Deresi yanında toplanan grup, "susarak yaşanmaz, susuz hiç yaşanmaz", "balıklarımızı zehirlediniz sıra çocuklarımızda mı" pankartı açtı.

Çiftçilere, Belediye Başkanı Abdullah Hacı, Ziraat Odası Başkanı Şahin Arslan, Ticaret Odası Başkanı Sebahattin Öner, Babaeski Yağlı Tohumlar Başkanı Mülayim Güler, Babaeski Doğa ve Hayvanları Koruma Derneği ve Doğal Yaşamı Koruma Vakfı temsilcileri de destek verdi.

Ziraat Odası Başkanı Arslan, burada yaptığı konuşmada, dereye atık atarak doğayı katledenleri kınadıklarını söyledi.

Derenin kirletilmesine sebep olanların cezalandırılmasını istediklerini ifade eden Arslan, yapılan katliamın sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirtti.

Atıklardan dolayı dere yatağı boyunca canlı hayvan kalmadığını ileri süren Arslan, şöyle konuştu:

"Balık ölümlerine sebep olan tesislerin, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da korunmasını, bu konunun oldu bittiye getirilerek örtbas edilmesini artık kabul etmiyoruz. Balıkların zehirlenmiş olması ölü balıkların, Şeytan Deresi'nin akış istikametinde olan Ergene Nehri'ne oradan da denize kadar ulaşma olasılığı yüksek olduğundan bu balıkları halkımızın yeme ihtimali ciddi bir halk sağlığı sorunudur. Çeşitli nedenlerden dolayı kirlenen sulama suları toprakla buluştuğunda bitkisel ve hayvansal toprak canlılarını zarara uğrattığı gibi topraktan, tarlalarımızdan ürettiğimiz besin maddelerinin dengesini bozduğu ve taban sularını etkilediğinden içme sularımızı da içilmez hale getirir."

Belediye Başkanı Abdullah Hacı da Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile jandarma ekiplerini gerekli araştırma ve soruşturmayı ciddiyetle yürüttüklerini kaydetti.

Hayvanların ölümüne sebep olanların, oksijensizlikten çırpınarak öldüklerini izlemelerini istediğini belirten Hacı, insanların üç kuruş fazla kazanma hırsları yüzünden yüreklerinin nasır bağladığını ifade etti.

Kaynak: AA