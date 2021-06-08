Kırklareli'ndeki 5'inci Kolordu İstihkam Alayı Komutanlığınca eğitim düzenlendi
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Kırklareli'ndeki 5'inci Kolordu İstihkam Alayı Komutanlığınca eğitim düzenlendi

Kırklareli'ndeki 5'inci Kolordu İstihkam Alayı Komutanlığınca eğitim düzenlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Milli savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığınca Kırklareli'nde konuşlu 5'inci Kolordu İstihkam Alayı Komutanlığı "İstihkam Yeteneklerinin Görülmesi ve Nehir Geçiş Harekatı Tatbikat Anlayışı ile Eğitim" faaliyeti icra edildi.

Milli savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığınca Kırklareli'nde konuşlu 5'inci Kolordu İstihkam Alayı Komutanlığı "İstihkam Yeteneklerinin Görülmesi ve Nehir Geçiş Harekatı Tatbikat Anlayışı ile Eğitim" faaliyeti icra edildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "Kırklareli'nde konuşlu 5'inci Kolordu İstihkam Alayı Komutanlığınca, Kara Kuvvetlerimiz ile Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri heyetlerinin gözlemci olarak katıldığı 'İstihkam Yeteneklerinin Görülmesi ve Nehir Geçiş Harekatı Tatbikat Anlayışı ile Eğitim' faaliyeti icra edildi" dendi. - KIRKLARELİ

Kırklareli'ndeki 5'inci Kolordu İstihkam Alayı Komutanlığınca eğitim düzenlendi
Kırklareli'ndeki 5'inci Kolordu İstihkam Alayı Komutanlığınca eğitim düzenlendi
Kırklareli'ndeki 5'inci Kolordu İstihkam Alayı Komutanlığınca eğitim düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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