Kırklareli'nde zehirlenme

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde hurdalıkta sızan gazdan zehirlenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Ahmetbey beldesindeki hurdacıda çalışan Y.E. ile Suriye uyruklu M.M. topladıkları atık malzemeleri depoya getirdi.

Atık malzemelerden sızan gazdan etkilenen işçiler, kendi imkanlarıyla Lüleburgaz Devlet Hastanesine başvurdu. Zehirlendikleri belirlenen işçiler tedavi altına alındı.

Acil servise gelen hastalar, önlem amacıyla başka hastanelere yönlendirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) İstanbul İl Müdürlüğü Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ekipleri, hurdacıda inceleme başlattı.

Kaynak: AA