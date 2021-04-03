Kırklareli'nde zararlı böceklerle beslenen "kırmızı orman karıncaları" koruma altına alınıyor
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Kırklareli'nde zararlı böceklerle beslenen "kırmızı orman karıncaları" koruma altına alınıyor

Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Kırklareli'nde zararlı böceklerle beslenen 'kırmızı orman karıncaları' koruma altına alınıyor

Kırklareli'nde ormanlık alanlarda zararlı böceklerle beslenen kırmızı orman karıncalarının yuvaları tel örgülerle koruma altına alınıyor.

Kırklareli'nde ormanlık alanlarda zararlı böceklerle beslenen kırmızı orman karıncalarının yuvaları tel örgülerle koruma altına alınıyor.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Belediyesi görevlileri, arıtma tesisinde karınca yuvası olduğunu fark etti.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kırmızı orman karıncalarına ait yuvanın etrafını tel örgüyle çevirdi.

Daha önce Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da bulunan yaklaşık 70 karınca kolonisinin yuvası, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube müdürlükleri ile Doğal Yaşamı Koruma Vakfınca tel örgüyle çevrilerek koruma altına alınmıştı.

Bir kırmızı karınca, yılda ortalama 20 bin zararlı orman böceği avlıyor

Trakya ormanlarında bulunan ve bilimsel adı "Formica pratensis" olan kırmızı orman karıncaları, toprak yüzeyine yüksekliği 1 metreyi bulan yuvalar yapıyor.

Kendi ağırlığının 100 katını kaldırabilen bu karıncalar, ağaçlardaki zararlı böcekleri, larvaları ve tırtılları, salgıladığı formik asitle etkisiz hale getirerek yuvasına taşıyor.

Boyuna göre böcekler arasında en büyük beyne sahip kırmızı karıncalar, toprağın havalandırılması ve besin döngüsüne de katkı sağlıyor.

Bir kırmızı karınca, yılda ortalama 20 bin zararlı orman böceği avlıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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