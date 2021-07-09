Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla giren 5 Afganistanlı yakalandı
Kırklareli'nde, yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 5 yabancı uyruklu yakalandı.
Kırklareli'nde, yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 5 yabancı uyruklu yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesine bağlı Malkoçlar köyü yakınlarında yabancı uyrukluların olduğu bilgisine ulaştı.
Ekipler tarafından 5 Afganistan uyruklu yakalandı.
Bulgaristan'da darbedilip Türkiye'ye gönderildiklerini öne süren Afganistanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop