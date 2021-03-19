Kırklareli'nde yolda bulunan ziynet eşyası ve para dolu çanta sahibine ulaştırıldı

Kırklareli'nde Zakir Çalışkan adlı vatandaş yolda bulduğu içinde ziynet eşyası ve para bulunan çantayı sahibine teslim etti.

Kırklareli'nde Zakir Çalışkan adlı vatandaş yolda bulduğu içinde ziynet eşyası ve para bulunan çantayı sahibine teslim etti.

Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde yaşayan Çalışkan belde meydanında yol kenarında çanta olduğunu fark etti.

Çantayı kontrol eden Çalışkan, içerisinde bir miktar ziynet eşyası ve altın bulunduğunu görerek durumu İğneada Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Zabıta ekipleri çanta sahibinin Gürkan Şener olduğunu tespit ederek çantayı sahibine teslim etti.

Şener, çantasını bulan Çalışkan'a teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nihat Evren