Kırklareli'nde yolcu otobüsleri denetlendi

LÜLEBURGAZ, KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz ilçesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı denetim ekiplerince yolcu taşımacılığı yapan araçlar üzerinde denetim gerçekleştirildi.

Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında gerçekleştirilen denetim kapsamında durdurulan yolcu taşımacılığı yapan araçlarda biletsiz yolcu taşınmasını önlemeye yönelik inceleme yapıldı.

D-100 Karayolu Lüleburgaz Otogarı karşısında oluşturulan kontrol noktasında Trafik Büro Amirliği ekiplerinin de desteğiyle otobüs ve minibüsler durdurularak yolcu, sefer ve personellere ait evraklar incelendi.

Denetim sırasında ekipler, firmalara ait yolcu, sefer ve personel bilgilerinin elektronik sisteme girilip girilmediğine, araçlara biletsiz yolcu kabul edilip edilmediğine ve usulsüz sefer gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini kontrol etti.

Durdurulan bazı araçlarda biletsiz yolcu taşındığı tespit edilerek firmalara idari para cezası uygulandı.

Denetimlerin vatandaşların daha güvenli ve konforlu seyahat imkanına kavuşması için devam edeceği belirtildi.