KIRKLARELİ - Yol kenarındaki poşette 16 silah bulundu
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KIRKLARELİ - Yol kenarındaki poşette 16 silah bulundu

03.03.2021 12:27 | Son Güncelleme: 03.03.2021 12:45

Kırklareli'nde yol kenarında poşette 16 silah ele geçirildi.

Kırklareli'nde yol kenarında poşette 16 silah ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lüleburgaz ilçesinin Ahmetbey beldesinde yol kenarında poşet içerisinde silahların olduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler bölgede yaptığı araştırmada siyah poşet içerisinde 16 el yapımı silah, 29 kabza ile silah parçaları buldu.

Olayla ilgili şüpheli S.A. gözaltına alındı.

KIRKLARELİ - Yol kenarındaki poşette 16 silah bulundu
KIRKLARELİ - Yol kenarındaki poşette 16 silah bulundu
KIRKLARELİ - Yol kenarındaki poşette 16 silah bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı

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