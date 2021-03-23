Kırklareli'nde yoğun sis, görüş mesafesini 30 metrenin altına düşürdü
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Kırklareli'nde yoğun sis, görüş mesafesini 30 metrenin altına düşürdü

23.03.2021 09:07 | Son Güncelleme: 23.03.2021 09:10
Kırklareli'nde yoğun sis, görüş mesafesini 30 metrenin altına düşürdü

Kırklareli'nde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metrenin altına düştü.

Kırklareli'nde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metrenin altına düştü.

Sis, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Demirköy ilçesinde etkisini gösterirken, polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin 30 metrenin altına düştüğü bölgelerde sürücüler ilerlemekte zorluk yaşadı.

Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü kentte, sisin etkisinin, akşam saatlerinde azalması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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