Kırklareli'nde yılbaşı denetimi
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Kırklareli'nde yılbaşı denetimi

30.12.2020 11:35 | Son Güncelleme: 30.12.2020 11:38
Kırklareli'nde yılbaşı denetimi

Kırklareli Belediyesince yılbaşı öncesi işyerleri denetlendi.

Kırklareli Belediyesince yılbaşı öncesi işyerleri denetlendi.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimlerde işyerlerinde hijyen koşulları, fiyat ve ürün gramajları ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini kontrol etti.

Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yılbaşı öncesi denetimleri arttırdıklarını bildirdi.

Vatandaşların daha güvenli alışveriş yapabilmelerini sağlamayı hedeflediklerini aktaran Kesimoğlu, vatandaşların huzuru, güveni ve esnafın hakkının korunması noktasında ekiplerin çalışmalarını aralıksız yürüttüğünü belirtti.

Kesimoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yeni yıla sayılı günler kala çeşitli iş kollarında denetimlerimizi sıklaştırdık. Yılbaşı öncesi piyasanın hareketlenmesi nedeniyle ekiplerimiz etiket denetimlerine ağırlık verdi. Ayrıca bunun yanında hijyen ve temizlik konularına da dikkat ediliyor. Vatandaşlarımızın sağlığı ve huzuru bizler için önemli. Denetimlerimizi aralıksız sürdüreceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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