Kırklareli'nde yılan ısırması sonucu zehirlenen kişi tedavi altına alındı
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Kırklareli'nde yılan ısırması sonucu zehirlenen kişi tedavi altına alındı

Kırklareli'nde yılan ısırması sonucu zehirlenen kişi tedavi altına alındı
Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Kırklareli'nin Vize ilçesinde ormanlık alanda yılan ısırması sonucu zehirlenen kişi tedavi altına alındı.

Kırklareli'nin Vize ilçesinde ormanlık alanda yılan ısırması sonucu zehirlenen kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kömürköy köyünde F.Y'yi ormanda mantar topladığı sırada yılan ısırdı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen F.Y'nin zehirlendiği tespit edildi.

Tedavi altına alınan F.Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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