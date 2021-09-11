Kırklareli'nde Yeşilay üyeleri çevre temizliği yaptı

Kırklareli Yeşilay Şubesi tarafından çevre temizliği etkinliği düzenlendi.

Yeşilay Şube Başkanı Halil Yücel başkanlığında festival alanında toplanan Yeşilay gönüllüleri, çevre temizliği yaptı.

Yücel, yaptığı açıklamada, çevre temizliğine dikkat çekmek için çevredeki çöpleri temizlediklerini söyledi.

Gelecek kuşaklara daha temiz bir dünya bırakmak istediklerini ifade eden Yücel, bu tür etkinlikler ile farkındalık oluşturduklarını kaydetti.

Vatandaşların çöplerini gelişi güzel atmamasını isteyen Yücel, herkesin çevresine sahip çıkması gerektiğini sözlerine ekledi.