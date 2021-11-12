Kırklareli'nde yerli yulaf çeşitlerinin verimliliği test edilecek - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırklareli'nde yerli yulaf çeşitlerinin verimliliği test edilecek

AA / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel
Kırklareli'nde yerli yulaf çeşitlerinin verimliliği test edilecek

Kırklareli'nde yerli yulaf çeşitleri için demonstrasyon sahası oluşturuldu.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yerli yulaf çeşitleri için demonstrasyon sahası oluşturuldu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Kofçaz ilçesine bağlı Ahmetler köyünde 4 dekarlık tarlaya verim testi amacıyla ekilen "Aday", "Halkalı", "Karaman" ve "Küçükyayla" tohumlarının gelişimleri, kalitesi ve verimleri incelenecek.

Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, yaptığı açıklamada, yerli yulaf çeşitlerini bölgede arttırmak için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

İthal ürünlere karşı çiftçilerin yerli ve milli tohumları tercih etmesini istediklerini aktaran Aksoy, bölgenin toprak yapısı ve iklimine uygun yulaf çeşidini tespit edebilmek amacıyla demonstrasyon sahası oluşturulduğunu kaydetti.

Aksoy, hasat döneminde yerli ve milli çeşitlerin tarla günü yapılarak verimlerinin test edileceğini bildirdi.

Kırklareli'nde yerli yulaf çeşitlerinin verimliliği test edilecek

AA / Ufuk Ertop - Son Dakika Haberleri
Geçen yıl diktiği fidana bu yıl doğum günü yaptı

Geçen yıl diktiği fidana bu yıl doğum günü yaptı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Milli iradenin üstünlüğü üzerine bina edilen yeni devletimizin, arayışlara, badirelere rağmen 2 bin yıllık devlet...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli iradenin üstünlüğü üzerine bina edilen yeni devletimizin, arayışlara, badirelere rağmen 2 bin yıllık devlet...
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title