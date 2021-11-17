Kırklareli'nde yerli yulaf çeşitleri deneme sahası kuruldu

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde 4 yerli yulaf çeşidi için demonstrasyon sahası oluşturuldu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Üsküp beldesinde çiftçi Nihat Ayna'ya ait tarlaya "Kırklar", "Küçükyayla", "Karaman" ile tescil aşamasındaki bir yulafın tohumu ekildi.

Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, yaptığı açıklamada, yulafın özellikle dane, yeşil ot ve silaj olmak üzere hayvan beslenmesinde önemli bir besin kaynağı olmasının yanında insan beslenmesi için de oldukça önemli bir hububat çeşidi olduğunu belirtti.

Hayvancılık işletmelerinin girdilerinin başında hayvan beslenmesi ve kaliteli kaba yem geldiğini ifade eden Aksoy, Kırklareli'nin ülke hayvancılığında ciddi bir paya sahip olarak büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığı ile bu potansiyele önemli katkı sağladığını kaydetti.

Üsküp beldesinde de hayvancılık işletmelerinin kaliteli yem ihtiyacının karşılanması için yulaf yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılmasının önemli olduğunu aktaran Aksoy, "Bununla birlikte üreticilerimize yerli ve yeni yulaf çeşitlerinin tanıtılması amacıyla kurulan demonstrasyonda her aşama takip edilecek. Hasat zamanı yapılacak tarla günü ile üreticilerimiz bilgilendirilecektir." diye konuştu.