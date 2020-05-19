Kırklareli'nde yerel bir gazete ücretsiz maske dağıtmaya başladı
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Kırklareli'nde yerel bir gazete ücretsiz maske dağıtmaya başladı

Kırklareli'nde yerel bir gazete, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takmanın zorunlu hale getirildiği kentte, abonelerine gazeteyle birlikte maske dağıtıyor.

Kırklareli'nde yerel bir gazete ücretsiz maske dağıtmaya başladı
19.05.2020 10:06 | Son Güncelleme: 19.05.2020 10:06

Kırklareli'nde yerel bir gazete, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takmanın zorunlu hale getirildiği kentte, abonelerine gazeteyle birlikte maske dağıtıyor.

Haftalık yayın hayatına bugün başlayan Günaydın gazetesi, ücretsiz maske dağıtma kararı aldı. Gazeteyle birlikte okurlara ücretsiz maske veriliyor.

Gazetenin imtiyaz sahibi Faruk Dal, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgının yayılmaması için vatandaşlara gazeteyle birlikte maske dağıtmaya başladıklarını söyledi.

İlk etapta vatandaşlara bin maske dağıtacaklarını belirten Dal, "Bazı vatandaşlarımızın sokaklarda maskesiz gezdiğini fark ettik. Biz de yayın hayatımızın ilk gününde 'topluma nasıl faydamız olur' diye düşündük. Maske dağıtmaya karar verdik. Bu hizmetimizle hem devletimize hem de vatandaşlarımıza fayda sağladığımızı düşünüyorum." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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