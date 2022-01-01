KIRKLARELİ - Yeni yıl sevinci

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde vatandaşlar yeni yılı coşkuyla kutladı.

Işıklarla süslenen Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda toplanan kent sakinleri, yerel grupların gösterisi ile eğlendi.

Yeni yıla saniyeler kala hep bir ağızdan 10'dan geriye doğru sayan vatandaşlar, yakınlarına ve arkadaşlarına sarılarak yeni yıl sevincini yaşadı.

Kırklareli Belediyesinden yapılan açıklamada, kuşların ve sokak hayvanlarının canının tehlikeye atılmaması amacıyla havai fişek gösterilerinin yapılmadığı belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de yoğun güvenlik önlemi aldığı görüldü.