KIRKLARELİ - Yeni yıl sevinci - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KIRKLARELİ - Yeni yıl sevinci

AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli'nde vatandaşlar yeni yılı coşkuyla kutladı.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde vatandaşlar yeni yılı coşkuyla kutladı.

Işıklarla süslenen Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda toplanan kent sakinleri, yerel grupların gösterisi ile eğlendi.

Yeni yıla saniyeler kala hep bir ağızdan 10'dan geriye doğru sayan vatandaşlar, yakınlarına ve arkadaşlarına sarılarak yeni yıl sevincini yaşadı.

Kırklareli Belediyesinden yapılan açıklamada, kuşların ve sokak hayvanlarının canının tehlikeye atılmaması amacıyla havai fişek gösterilerinin yapılmadığı belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de yoğun güvenlik önlemi aldığı görüldü.

KIRKLARELİ - Yeni yıl sevinci

KIRKLARELİ - Yeni yıl sevinci

KIRKLARELİ - Yeni yıl sevinci

KIRKLARELİ - Yeni yıl sevinci

KIRKLARELİ - Yeni yıl sevinci

KIRKLARELİ - Yeni yıl sevinci

KIRKLARELİ - Yeni yıl sevinci

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title