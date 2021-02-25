Kırklareli'nde yeni tanıştığı kişinin otomobilini alarak kayıplara karıştığı iddia edilen şüpheli aranıyor
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Kırklareli'nde yeni tanıştığı kişinin otomobilini alarak kayıplara karıştığı iddia edilen şüpheli aranıyor

25.02.2021 08:53 | Son Güncelleme: 25.02.2021 08:56
Kırklareli'nde yeni tanıştığı kişinin otomobilini alarak kayıplara karıştığı iddia edilen şüpheli aranıyor

Lüleburgaz ilçesinde iki hafta önce arkadaş ortamında tanıştığı kişinin otomobilini alarak kayıplara karıştığı iddia edilen şüphelinin, otomobili geri teslim etmesi için araç sahibinden 30 bin lira istediği öne sürüldü.

Lüleburgaz ilçesinde iki hafta önce arkadaş ortamında tanıştığı kişinin otomobilini alarak kayıplara karıştığı iddia edilen şüphelinin, otomobili geri teslim etmesi için araç sahibinden 30 bin lira istediği öne sürüldü.

Çiftlikköy'de yaşayan U.Ö. bir süre önce arkadaş ortamında B.B. ile tanıştı. İki hafta sonra sosyal medya hesabından konuşarak buluşan U.Ö, B.B. ve arkadaşı H.P. bir süre otomobil ile ilçede gezdi.

Ardından 3 arkadaş H.P'nin evine giderek bir süre sohbet etti.

B.B. ilçeye gitmek için Ü.Ö'nün kredi kartı ile otomobilin anahtarlarını isteyerek evden ayrıldı.

Bir süre eve geri dönmeyen Ü.Ö'ye sosyal medya hesabından ulaşan B.B. aracının geri getirilmesini istedi.

Ü.Ö. otomobili geri getirmesi için 30 bin lira istemesi üzerine B.B. durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Ekipler yaptığı çalışmada, otomobilin İstanbul'da bulunduğunu belirledi. Şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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