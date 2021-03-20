Kırklareli'nde yeni konsepti ile İl Nüfus Müdürlüğü hizmete giriyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kırklareli'nde yeni konsepti ile İl Nüfus Müdürlüğü hizmete giriyor

20.03.2021 13:58 | Son Güncelleme: 20.03.2021 14:14
Kırklareli'nde yeni konsepti ile İl Nüfus Müdürlüğü hizmete giriyor

İçişleri Bakanlığı turuncu ofis projesi kapsamında Kırklareli İl Nüfus Müdürlüğü yeni yeri ve yeni konsepti ile 22 Mart 2021 Pazartesi hizmete giriyor.

İçişleri Bakanlığı turuncu ofis projesi kapsamında Kırklareli İl Nüfus Müdürlüğü yeni yeri ve yeni konsepti ile 22 Mart 2021 Pazartesi hizmete giriyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından turuncu ofis projesi kapsamında Kırklareli İl Nüfus Müdürlüğü yeni yeri ve yeni konsepti ile hizmete giriyor. "Yeni Nüfus Müdürlüğü Konsepti" ile yenilenerek 22 Mart Pazartesi günü Karakaş Mahallesi Sungurbey Caddesi No: 13 (SGK Binası yanı) adresinde hizmet verecek.

Konsept Nüfus Müdürlüğü tasarlanırken vatandaşların doğru ve yönlendirici bilgiye ulaşabilecekleri bir danışma alanı, çalışma alanının içerisinde konumlandırılan bekleme alanları, bölmeler ile birbirinden ayrılmış, ergonomik ve estetik başvuru masaları kullanıldı. Yeni konsept ile vatandaşlara çağdaş ve konforlu bir hizmet vermek amaçlanıyor. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Fuat Oktay Pervin Buldan Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Demet Akbağ Rasim Öztekin Berrak Tüzünataç
Spor Deniz Türüç Hakan Kutlu Ünal Karaman Gökhan Gönül Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Aydın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kırklareli'nde yeni konsepti ile İl Nüfus Müdürlüğü hizmete giriyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2021 14:26:57. #1.15#
title