Kırklareli'nde YEDAM bağımlılara kapılarını açtı
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Kırklareli'nde YEDAM bağımlılara kapılarını açtı

Kırklareli'nde Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) hizmet vermeye başladı.

Kırklareli'nde YEDAM bağımlılara kapılarını açtı
22.09.2020 16:31 | Son Güncelleme: 22.09.2020 16:31

Kırklareli'nde Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) hizmet vermeye başladı.

Yeşilay Kırklareli Şube Başkanı Vedat Acar, merkezde düzenlediği basın toplantısında, merkezin bugün itibarıyla hizmete girdiğini söyledi.

Merkezin açılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Acar, madde, sigara, internet, kumar, teknoloji bağımlılığı gibi bir çok konuda hizmet sunacaklarını ifade etti.

Merkeze başvuran vatandaşların hizmetlerden ücretsiz yararlanacağını anlatan Acar, "Buradaki eğitimlerin tamamı Yeşilay tarafından takip edilmektedir. Biz sadece bağımlılarla değil, ailelerine de hizmet sunacağız. Yeşilay Kırklareli'nde 2015 yılından bu yana var. Biz ilimizde genel merkezimizin talimatları doğrultusunda çalışmalarımızı yapmaktayız. Bu gün de bağımlılıkla ilgili çalışmalarımıza başladık." diye konuştu.

YEDAM'a 444 79 75 hattından müracaat edilebileceğini dile getiren Acar, bu tür merkezlerin önemli olduğuna değindi.

Acar, hiç bir vatandaşın çekinmeden merkeze gelebileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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