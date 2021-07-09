Kırklareli'nde yaz Kur'an kursları başladı
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Kırklareli'nde yaz Kur'an kursları başladı

Kırklareli'nde yaz Kur'an kursları başladı
Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Kırklareli'nde yaz Kur'an kursları törenle başladı.

Kırklareli'nde yaz Kur'an kursları törenle başladı.

Hızırbey Camisi'nde "Haydi çocuklar camiye" sloganıyla gerçekleştirilen kursun açılış törenine Vali Osman Bilgin, eşi İlknur Bilgin, Müftü Aydın Yığman ile öğrenciler katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Vali Bilgin, konuşmasında, kursa katıla öğrencileri tebrik ederek başarılar diledi.

Camilerdeki eğitimlerin de çok önemli olduğunu ifade eden Bilgin, çocukların Kur'an-ı doğru ve usulüne uygun okumayı ve anlamayı öğreneceklerini kaydetti.

Törenin ardından öğrenciler kurslarına başladı.

Kırklareli'nde yaz Kur'an kursları başladı
Kırklareli'nde yaz Kur'an kursları başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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