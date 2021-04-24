Kırklareli'nde yaşlı kadını FETÖ bahanesiyle dolandırdıkları iddia edilen zanlılardan 1'i tutuklandı

Kırklareli'nde telefonda kendilerini polis olarak tanıttıkları yaşlı kadını Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bahanesiyle kandırarak dolandırdıkları öne sürülen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Kırklareli'nde telefonda kendilerini polis olarak tanıttıkları yaşlı kadını Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bahanesiyle kandırarak dolandırdıkları öne sürülen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan D.B. (20) ve F.C. (26), sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan F.C. tutuklandı, D.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İddiaya göre, şüpheliler telefonla aradıkları E.A.E'ye (70) banka hesaplarındaki paranın FETÖ tarafından yurt dışına çıkarılacağını söylemiş ve bunun üzerine yaşlı kadın ilk etapta zanlıların hesabına 100 bin lira yatırmış, farklı tarihlerde ise İstanbul'a giderek şüphelilere 500 bin lira ve 247 bin dolar teslim etmişti.

E.A.E, bir süre sonra dolandırıldığı şüphesiyle Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvurmuş ve şüpheliler İstanbul'da dün yakalanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen