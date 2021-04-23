Kırklareli'nde yaşlı kadını FETÖ bahanesiyle dolandırdıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırklareli'nde yaşlı kadını FETÖ bahanesiyle dolandırdıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı

Kırklareli'nde yaşlı kadını FETÖ bahanesiyle dolandırdıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen - Haberler | Güncel

Kırklareli'nde telefonda kendilerini polis olarak tanıttıkları yaşlı kadını Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bahanesiyle kandırarak dolandırdıkları öne sürülen 2 zanlı yakalandı.

Kırklareli'nde telefonda kendilerini polis olarak tanıttıkları yaşlı kadını Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bahanesiyle kandırarak dolandırdıkları öne sürülen 2 zanlı yakalandı.

İddiaya göre, şüpheliler D.B. (20) ve F.C. (26) telefonla aradıkları E.A.E'ye (70) banka hesaplarındaki paranın FETÖ tarafından yurt dışına çıkarılacağını söyledi.

Zanlılar, yaşlı kadına hem evindeki hem de banka hesaplarındaki parayı kendilerine teslim etmesi halinde birikimlerinin korunacağını belirtti.

Şüphelilerin hesabına 100 bin lira havale eden E.A.E, farklı tarihlerde İstanbul'a giderek zanlılara 500 bin lira ve 247 bin doları teslim etti.

E.A.E, bir süre sonra dolandırıldığı şüphesiyle Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvurdu.

Ekipler, teknik takiple adreslerini tespit ettikleri zanlıları İstanbul'da yakaladı.

Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğüne getirilen D.B. ve F.C'nin işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen

Son dakika haber: ANNESİNİ ÖLDÜRÜP VALİZE KOYAN ŞÜPHELİ, CESEDİNİN BAŞINDA UYURKEN YAKALANDI
Son dakika haber: ANNESİNİ ÖLDÜRÜP VALİZE KOYAN ŞÜPHELİ, CESEDİNİN BAŞINDA UYURKEN YAKALANDI
Elinde serum, kolunda damar yoluyla hastaneden kaçtı
Elinde serum, kolunda damar yoluyla hastaneden kaçtı
Ankara'da hareketli gece! Karantinada olması gereken kişi bar baskınında yakayı ele verdi
Ankara'da hareketli gece! Karantinada olması gereken kişi bar baskınında yakayı ele verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Vedat Bilgin Vladimir Putin Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım Toprak Sergen
Spor Ömer Ali Aykut Kocaman Fırat Aydınus Emre Belözoğlu Suat Arslanboğa
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Kripto
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kırklareli'nde yaşlı kadını FETÖ bahanesiyle dolandırdıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 16:23:58. #1.14#

title