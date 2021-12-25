Kırklareli'nde yaşlı adam bakım merkezine yerleştirildi - Haberler
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Kırklareli'nde yaşlı adam bakım merkezine yerleştirildi

Kırklareli'nde yaşlı adam bakım merkezine yerleştirildi
AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli'nde bir yaşlı adamın bakım merkezine yerleştirildiği bildirildi.

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde bir yaşlı adamın bakım merkezine yerleştirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, duyarlı bir vatandaşın ihbarı üzerine harekete geçen ekiplerin, bir barınakta yaşam mücadelesi veren vatandaşı bulunduğu yerden alarak gerekli bakımlarını yaptığı belirtildi.

Duyarlı vatandaşlara teşekkür edilen açıklamada, "Devletimiz her zaman vatandaşlarımızın yanındadır. Hava soğuk, kimse dışarıda kalmasın. Kış şartlarında sokakta kalan, evsiz vatandaşlarımızı Acil Çağrı Merkezimiz 112'ye bildirmeniz halinde Valiliğimiz ve kaymakamlıklarımızca vatandaşlarımız misafir edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Kırklareli'nde yaşlı adam bakım merkezine yerleştirildi

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AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri

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