Kırklareli'nde yaşanan kadın cinayeti protesto edildi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde İlknur Gökay Tuncel'in öldürülmesi protesto edildi.

Lüleburgaz Emek ve Demokrasi Platformu tarafından düzenlenen protestoya Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, siyasi parti ve sivil toplum örgütleri temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Belediye binası önünde toplanan grup buradan sloganlar atarak Kongre Meydanı'na yürüdü.

'Kadın cinayetine son' yazılı pankart açan grup, 'Artık yeter', 'Yaşamak istiyoruz' dövizleri taşıdı.

Kongre Meydanı'na ulaşan grup adına konuşan Lüleburgaz Kadın Platformu sözcüsü Aysel Balkan Tan, kadına şiddete en yüksek sesle itiraz ettiklerini söyledi.

Tuncel'in vahşice katledilmesini nefretle kınadıklarını vurgulayan Tan, cinayetlerin son bulmasını istediklerini belirtti.

Grup alkışlı protesto eyleminin ardından dağıldı.

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