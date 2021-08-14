Kırklareli'nde yasak olmasına rağmen ormanda piknik yapan 3 kişiye bin 281 lira ceza yazıldı
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Kırklareli'nde yasak olmasına rağmen ormanda piknik yapan 3 kişiye bin 281 lira ceza yazıldı

Kırklareli'nde yasak olmasına rağmen ormanda piknik yapan 3 kişiye bin 281 lira ceza yazıldı
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli'nde ormanlık alanda piknik yaptığı tespit edilen 3 kişiye bin 281 lira ceza uygulandı.

Kırklareli'nde ormanlık alanda piknik yaptığı tespit edilen 3 kişiye bin 281 lira ceza uygulandı.

Valilikçe, yangınların önlenmesi amacıyla ormanlık alanlara girişlerin 31 Ağustos'a kadar yasaklanmasının ardından İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk alanlarında denetimde bulundu.

Denetimlerde Kıyıköy beldesinin Selvez Koyu mevkisinde ormanlık alanda 3 kişi piknik yaparken yakalandı.

Ekipler, bu kişilere Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesine muhalefet suçundan kişi başı 427 lira olmak üzere toplam bin 281 lira ceza uyguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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