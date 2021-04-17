Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 13 yabancı uyruklu yakalandı
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Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 13 yabancı uyruklu yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 13 yabancı uyruklu yakalandı
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 13 yabancı uyruklu yakalandı.

Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 13 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ile Demirköy ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlananlar olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, söz konusu bölgelerde 13 Irak, Filistin ve Suriye uyrukluyu yakaladı.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen yabancı uyruklular, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

İşlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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