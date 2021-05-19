Kırklareli'nde yaralı şahin tedavi altına alındı

Kırklareli'nde yaralı halde bulunan şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce koruma altına alındı.

Kırklareli'nde yaralı halde bulunan şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce koruma altına alındı.

Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarından yol kenarında hayvansever Caner Özdemir tarafından bulunan yaralı şahin, haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Veteriner hekim tarafından tedavisi yapılan şahin, Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünde koruma altına alındı.

Yaralı şahin gerekli bakımlarının ardından doğaya bırakılacak.

Özdemir, şahinin tedaviye alınarak sağlığına kavuşacağına inandığını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran