Kırklareli'nde yaralı kurt tedavi altına alındı

Kırklareli'nde yol kenarında yaralı halde bulunan kurt tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, Pınarhisar ilçesinin Kaynarca beldesinde yol kenarında yaralı bir kurt buldu.

Aracın çarptığı değerlendirilen kurt, ekipler tarafından bölgeden alınarak tedavi edilmek üzere İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesine gönderildi.

Yaralı kurt, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran