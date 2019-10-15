Kırklareli'nde yaralı halde su maymunu bulundu

15.10.2019 18:15

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde yaralı halde bulunan su maymunu tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçede sanayi sitesinde yaralı ve saldırgan haldeki su maymununu gören vatandaşlar, durumu Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, "esrarengiz fare" ve "koypu" olarak da bilinen Myocastor Coypus türündeki su maymununu yakaladı.

Su maymunu, tedavisi için İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine gönderildi.

Kaynak: AA