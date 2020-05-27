Kırklareli'nde yangında zarar gören tarihi çarşıda incelemelerde bulunuldu
Kırklareli'nde 637 yıllık tarihi kapalı çarşıdaki bir dükkanda çıkan yangına ilişkin Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü, emniyet ve müze görevlileri incelemelerde bulundu.
27.05.2020 15:21 | Son Güncelleme: 27.05.2020 15:58
Kırklareli'nde 637 yıllık tarihi kapalı çarşıdaki bir dükkanda çıkan yangına ilişkin Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü, emniyet ve müze görevlileri incelemelerde bulundu.
Ekipler, tarihi çarşıda yangının çıktığı dükkandaki elektrik kontağının bulunduğu alanı inceleyerek dükkan sahibinden bilgi aldı.
Emniyet müdürlüğü ekipleri de yangının çıktığı dükkandan fotoğraf ve video çekti.
Kapalı çarşıda yangın nedeniyle duvar ve tavanlarında kararmalar olduğu gözlendi.
Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren de bölgeye gelerek çarşı esnafına geçmiş olsun dileklerini iletti.
Kaynak: AA