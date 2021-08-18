Kırklareli'nde yangında zarar gören tarihi çarşı restorasyonun ardından açıldı
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Kırklareli'nde yangında zarar gören tarihi çarşı restorasyonun ardından açıldı

Kırklareli'nde yangında zarar gören tarihi çarşı restorasyonun ardından açıldı
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli'nde Köse Mihalzade Hızır Bey tarafından 1383 yılında yaptırılan, geçen yıl mayıs ayında çıkan yangında zarar görünce kapatılan tarihi Kapalı Çarşı, restorasyonunun ardından yeniden açıldı.

Kırklareli'nde Köse Mihalzade Hızır Bey tarafından 1383 yılında yaptırılan, geçen yıl mayıs ayında çıkan yangında zarar görünce kapatılan tarihi Kapalı Çarşı, restorasyonunun ardından yeniden açıldı.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, açılış töreninde yaptığı konuşmada, tarihi yapının Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünce bir yıl içerisinde restore edildiğini söyledi.

Geçmiş ile gelecek arasında köprü olan Kapalı Çarşı'nın Trakya'daki ilk Osmanlı eserlerinden olduğunu anlatan Bilgin, bu tarihi yapının bölgede yoğun ilgi gördüğünü ifade etti.

Konuşmaların ardından Vali Bilgin, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz ve Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, tarihi çarşının açılış kurdelesini kesti.

Bilgin ve beraberindekiler daha sonra çarşıyı gezdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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