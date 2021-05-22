Kırklareli'nde yangın paniği

Kırklareli'nde evin mutfağında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kırklareli'nde evin mutfağında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesine bağlı Gündoğu Mahallesinde bulunan bir evin mutfağında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yarım saatlik müdahalesinin ardından söndürülen yangında evin mutfak bölümünde hasar oluştu. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı