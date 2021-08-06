Kırklareli'nde yangın bölgeleri için getirilen yardım kolilerinden çıkan not ve mektuplar duygulandırdı
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Kırklareli'nde yangın bölgeleri için getirilen yardım kolilerinden çıkan not ve mektuplar duygulandırdı

Kırklareli'nde yangın bölgeleri için getirilen yardım kolilerinden çıkan not ve mektuplar duygulandırdı
Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, orman yangınlarından etkilenenler için toplanan yardım kolilerinden duygulandıran not ve mektuplar çıktı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, orman yangınlarından etkilenenler için toplanan yardım kolilerinden duygulandıran not ve mektuplar çıktı.

Lüleburgaz Belediyesince Ege ve Akdeniz bölgelerinde yaşanan yangınlarda mağdur olanlar için yardım kampanyası düzenlendi.

Kampanyaya destek veren vatandaşlar gıda, giysi, ilaç, baret ve maddi yardımlarını belediyeye teslim etti.

Belediye ekipleri ve gönüllüler tarafından özenle hazırlanan yardım kolileri kamyonlara yüklendi.

Bazı yardım malzemelerinin içinden çıkan notlar ise okuyanları duygulandırdı.

Notlarda, kampanyaya destek veren bazı vatandaşlar son parasını, kimi ise harçlığını gönderdiğini yazdı.

Yardım malzemelerinin içinde "İmkanım bu kadar keşke daha fazlasını yapabilsem. Rabb'im yardımcınız olsun", "Acınızı ailemizin acısı gibi, kendi acımız gibi hissettik. Yaranıza bir nebze merhem olmasını dileriz. Geçmiş olsun." notları yer aldı.

Kampanyaya destek veren bir vatandaş ise yaşadığı üzüntüyü mektupta şu ifadelerle anlattı:

"Böyle bir durumda bir cümleye nasıl başlanır, nasıl giriş yapılır bilemedim. Sadece acınızı, feryatlarınızı, yangınınızı yüreğimizin en derinlerinde hissettiğimizi bilmenizi istiyorum. Her acıyı ortadan bölüp paylaşabilsek, azaltabilsek, her acıyan yüreğin yanında olabilsek keşke. Çaresizliğin içinde boğulup mecburen hayatın bir yerinden tutmaya devam ediyoruz ve bu bizi kahrediyor. Elimizden gelenin en iyisi bunlar olmamalıydı.

Bu yazılan vahim durumlara karşı duruşlar bana şunu öğretti, vicdan ve merhametten yoksun, empati kuramayacak kadar bencil ve acıyı doğru düzgün paylaşamayacak kadar duygusuz bireyler yetiştirmenin bir ağaca, bir hayvana, bir insana, bir ormana, hatta bir ülkeye nasıl mal olduğunu çok iyi gördüm. Yapamadıklarımızın farkındayız bizi affedin. Yaralarımızı sarıp daha güçlü bir şekilde tekrar ayağa kalkmak için kolunuza girecek bir Türkiye, koca bir millet var yanınızda."

Kırklareli'nde yangın bölgeleri için getirilen yardım kolilerinden çıkan not ve mektuplar duygulandırdı
Kırklareli'nde yangın bölgeleri için getirilen yardım kolilerinden çıkan not ve mektuplar duygulandırdı
Kırklareli'nde yangın bölgeleri için getirilen yardım kolilerinden çıkan not ve mektuplar duygulandırdı
Kırklareli'nde yangın bölgeleri için getirilen yardım kolilerinden çıkan not ve mektuplar duygulandırdı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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Kırklareli'nde yangın bölgeleri için getirilen yardım kolilerinden çıkan not ve mektuplar duygulandırdı - Haberler
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