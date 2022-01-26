Kırklareli'nde yangın - Haberler
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Kırklareli'nde yangın

Kırklareli'nde yangın

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesine bağlı Çayırdere köyünde bir evde sobanın bacasından kaynaklı çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesine bağlı Çayırdere köyünde bir evde sobanın bacasından kaynaklı çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Pınarhisar'ın Çayırdere köyünde bir evde soba bacasından kaynaklı yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında evin bir bölümünde hasar oluştu. - KIRKLARELİ

Kırklareli'nde yangın

Kırklareli'nde yangın

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Kırklareli, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Haber

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