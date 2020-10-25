Kırklareli'nde yangın

Kırklareli'nde çıkan yangında çok sayıda saman balyası yandı.

Kırklareli'nde çıkan yangında çok sayıda saman balyası yandı.

Alınan bilgiye göre, Asilbeyli köyünde Turgay Çilli'ye ait saman balyalarının bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşlar, durumu Kırklareli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 500 saman balyası zarar gördü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop