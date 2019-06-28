Kırklareli'nde yangın
Kırklareli'nde bir ağılda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kırklareli'nde bir ağılda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Pınar Mahallesi Asilbeyli Caddesinde Ayhan Sil'e ait ağılda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen ekipler yangını kısa sürede söndürdü. Ağılda maddi hasar oluştu.
Kaynak: AA
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