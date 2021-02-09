Kırklareli'nde yakalanan sığınmacılar, Bulgaristan'ın kendilerini Türkiye'ye geri ittiğini iddia etti
Kırklareli'nde yakalanan 10 sığınmacı Bulgaristan hudut birliklerince darbedildikten sonra Türkiye'ye gönderildiklerini öne sürdü.
Kırklareli'nde yakalanan 10 sığınmacı Bulgaristan hudut birliklerince darbedildikten sonra Türkiye'ye gönderildiklerini öne sürdü.
Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan sınırına yakın Çağlayık köyünde sığınmacıların olduğu bilgisine ulaştı.
Bölgede çalışma yapan ekipler, Afganistan ve Pakistan uyruklu 10 sığınmacıyı yakaladı.
Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen sığınmacılar, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Sığınmacılar, ifadelerinde Bulgaristan'da polis tarafından yakalandıklarını, darbedilerek değerli eşyası alındıktan sonra Türkiye tarafına bırakıldıklarını ileri sürdü.
Sığınmacılar, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop