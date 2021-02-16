Kırklareli'nde yakalanan düzensiz göçmenler, Bulgaristan'ın kendilerini Türkiye'ye geri ittiğini ileri sürdü
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Kırklareli'nde yakalanan düzensiz göçmenler, Bulgaristan'ın kendilerini Türkiye'ye geri ittiğini ileri sürdü

16.02.2021 12:53 | Son Güncelleme: 16.02.2021 12:57
Kırklareli'nde yakalanan düzensiz göçmenler, Bulgaristan'ın kendilerini Türkiye'ye geri ittiğini ileri sürdü

Kırklareli'nde yakalanan 6 düzensiz göçmen, Bulgaristan hudut birliklerince darbedildikten sonra Türkiye'ye gönderildiklerini iddia etti.

Kırklareli'nde yakalanan 6 düzensiz göçmen, Bulgaristan hudut birliklerince darbedildikten sonra Türkiye'ye gönderildiklerini iddia etti.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan sınırına yakın Kofçaz ilçesine bağlı Ahmetler köyünde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisine ulaştı.

Bölgede çalışma yapan ekipler, Lübnan ve Suriye uyruklu 6 düzensiz göçmeni yakaladı.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen düzensiz göçmenler, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Düzensiz göçmenler ifadelerinde, Bulgaristan'da polis tarafından yakalandıklarını, darbedilerek değerli eşyaları alındıktan sonra Türkiye tarafına bırakıldıklarını ileri sürdü.

İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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