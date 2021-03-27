Kırklareli'nde yakalanan 7 sığınmacı Bulgaristan'da darbedilip Türkiye'ye gönderildiklerini öne sürdü
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Kırklareli'nde yakalanan 7 sığınmacı Bulgaristan'da darbedilip Türkiye'ye gönderildiklerini öne sürdü

Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Kırklareli'nde yakalanan 7 sığınmacı Bulgaristan'da darbedilip Türkiye'ye gönderildiklerini öne sürdü

Kırklareli'nde yakalanan 7 sığınmacı, Bulgaristan hudut birliklerince darbedildikten sonra Türkiye'ye gönderildiklerini ileri sürdü.

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Kırklareli'nde yakalanan 7 sığınmacı, Bulgaristan hudut birliklerince darbedildikten sonra Türkiye'ye gönderildiklerini ileri sürdü.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Kızılcıkdere köyünde sığınmacıların olduğu bilgisini aldı. Ekipler, söz konusu bölgede Filistin, Tunus ve Suriye uyruklu 7 sığınmacıyı yakaladı.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen sığınmacılar, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Yabancı uyruklular, ifadelerinde Bulgaristan'da polis tarafından yakalandıklarını, darbedilerek değerli eşyaları alındıktan sonra Türkiye tarafına bırakıldıklarını öne sürdü.

İşlemleri tamamlanan sığınmacılar, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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