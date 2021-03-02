Kırklareli'nde yakalanan 17 sığınmacı, Bulgaristan'ın kendilerini Türkiye'ye geri ittiğini ileri sürdü
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Kırklareli'nde yakalanan 17 sığınmacı, Bulgaristan'ın kendilerini Türkiye'ye geri ittiğini ileri sürdü

02.03.2021 09:53 | Son Güncelleme: 02.03.2021 09:53
Kırklareli'nde yakalanan 17 sığınmacı, Bulgaristan'ın kendilerini Türkiye'ye geri ittiğini ileri sürdü

Kırklareli'nde yakalanan 17 sığınmacı, Bulgaristan hudut birliklerince darbedildikten sonra Türkiye'ye gönderildiklerini iddia etti.

Kırklareli'nde yakalanan 17 sığınmacı, Bulgaristan hudut birliklerince darbedildikten sonra Türkiye'ye gönderildiklerini iddia etti.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan sınırına yakın Kofçaz ilçesine bağlı Malkoçlar ve Yukarıkanara köylerinde sığınmacıların olduğu bilgisine ulaştı.

Bölgede çalışma yapan ekipler, Suriye uyruklu 17 sığınmacıyı yakaladı.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen yabancı uyruklular, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Sığınmacılar ifadelerinde, Bulgaristan'da polis tarafından yakalandıklarını, darbedilerek değerli eşyaları alındıktan sonra Türkiye tarafına bırakıldıklarını ileri sürdü.

İşlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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