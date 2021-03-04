Kırklareli'nde yakalanan 15 düzensiz göçmen, Bulgaristan'ın kendilerini Türkiye'ye geri ittiğini ileri sürdü
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Kırklareli'nde yakalanan 15 düzensiz göçmen, Bulgaristan'ın kendilerini Türkiye'ye geri ittiğini ileri sürdü

04.03.2021 11:31 | Son Güncelleme: 04.03.2021 11:34
Kırklareli'nde yakalanan 15 düzensiz göçmen, Bulgaristan'ın kendilerini Türkiye'ye geri ittiğini ileri sürdü

Kırklareli'nde yakalanan 15 düzensiz göçmen, Bulgaristan hudut birliklerince darbedildikten sonra Türkiye'ye gönderildiklerini iddia etti.

Kırklareli'nde yakalanan 15 düzensiz göçmen, Bulgaristan hudut birliklerince darbedildikten sonra Türkiye'ye gönderildiklerini iddia etti.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan sınırına yakın Kofçaz ilçesinin Malkoçlar ve Ahmetler köyünde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisine ulaştı.

Bölgede çalışma yapan ekipler, Afganistan ve Pakistan uyruklu 15 düzensiz göçmeni yakaladı.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen düzensiz göçmenler, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Düzensiz göçmenler ifadelerinde, Bulgaristan'da polis tarafından yakalandıklarını, darbedilerek değerli eşyaları alındıktan sonra Türkiye tarafına bırakıldıklarını ileri sürdü.

İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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