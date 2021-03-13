Kırklareli'nde yakalanan 13 sığınmacı Bulgaristan'ın kendilerini Türkiye'ye geri ittiğini öne sürdü
Kırklareli'nde yakalanan 13 sığınmacı, Bulgaristan hudut birliklerince darbedildikten sonra Türkiye'ye gönderildiklerini ileri sürdü.
Kırklareli'nde yakalanan 13 sığınmacı, Bulgaristan hudut birliklerince darbedildikten sonra Türkiye'ye gönderildiklerini ileri sürdü.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan sınırına yakın Kofçaz ilçesinin Ahmetler köyü ile Demirköy ilçesinin Sislioba köyünde sığınmacıların olduğu bilgisine ulaştı.
Bölgede çalışma yapan ekipler, Pakistan ve Suriye uyruklu 13 sığınmacıyı yakaladı.
Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen sığınmacılar, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Yabancı uyruklular, ifadelerinde, Bulgaristan'da polis tarafından yakalandıklarını, darbedilerek değerli eşyaları alındıktan sonra Türkiye tarafına bırakıldıklarını öne sürdü.
İşlemleri tamamlanan sığınmacılar, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran