Kırklareli'nde yakalanan 12 yabancı uyruklu Bulgaristan'ın kendilerini Türkiye'ye geri ittiğini öne sürdü
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Kırklareli'nde yakalanan 12 yabancı uyruklu Bulgaristan'ın kendilerini Türkiye'ye geri ittiğini öne sürdü

26.02.2021 10:11 | Son Güncelleme: 26.02.2021 10:14
Kırklareli'nde yakalanan 12 yabancı uyruklu Bulgaristan'ın kendilerini Türkiye'ye geri ittiğini öne sürdü

Kırklareli'nde yakalanan 12 yabancı uyruklu, Bulgaristan hudut birliklerince darbedildikten sonra Türkiye'ye gönderildiklerini iddia etti.

Kırklareli'nde yakalanan 12 yabancı uyruklu, Bulgaristan hudut birliklerince darbedildikten sonra Türkiye'ye gönderildiklerini iddia etti.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan sınırına yakın Şükrüpaşa köyünde yabancı uyrukluların olduğu bilgisine ulaştı.

Bölgede çalışma yapan ekipler, 12 Afganistan uyrukluyu yakaladı.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Afganistanlılar, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Yabancı uyruklular, ifadelerinde, Bulgaristan'da polis tarafından yakalandıklarını, darbedilerek değerli eşyaları alındıktan sonra Türkiye tarafına bırakıldıklarını ileri sürdü.

İşlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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