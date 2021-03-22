Kırklareli'nde yakalanan 11 sığınmacı darbedilip Türkiye'ye geri itildiklerini öne sürdü
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Kırklareli'nde yakalanan 11 sığınmacı darbedilip Türkiye'ye geri itildiklerini öne sürdü

22.03.2021 11:45 | Son Güncelleme: 22.03.2021 11:53
Kırklareli'nde yakalanan 11 sığınmacı darbedilip Türkiye'ye geri itildiklerini öne sürdü

Kırklareli'nde yakalanan 11 sığınmacı Bulgaristan hudut birliklerince darbedildikten sonra Türkiye'ye gönderildiklerini ileri sürdü.

Kırklareli'nde yakalanan 11 sığınmacı Bulgaristan hudut birliklerince darbedildikten sonra Türkiye'ye gönderildiklerini ileri sürdü.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sınır Kofçaz ilçesinin Beyci köyünde sığınmacıların olduğu bilgisini aldı.

Ekipler söz konusu bölgede Afganistan ve Pakistan uyruklu 11 sığınmacıyı yakaladı.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen sığınmacılar İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Yabancı uyruklular ifadelerinde Bulgaristan'da polis tarafından yakalandıklarını darbedilerek değerli eşyaları alındıktan sonra Türkiye tarafına bırakıldıklarını öne sürdü.

İşlemleri tamamlanan sığınmacılar, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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