Kırklareli'nde yakalanan 11 sığınmacı Bulgaristan'da darbedilip Türkiye'ye gönderildiklerini öne sürdü
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Kırklareli'nde yakalanan 11 sığınmacı Bulgaristan'da darbedilip Türkiye'ye gönderildiklerini öne sürdü

Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Kırklareli'nde yakalanan 11 sığınmacı Bulgaristan'da darbedilip Türkiye'ye gönderildiklerini öne sürdü

Kırklareli'nde yakalanan 11 sığınmacı, Bulgaristan hudut birliklerince darbedildikten sonra Türkiye'ye gönderildiklerini iddia etti.

Kırklareli'nde yakalanan 11 sığınmacı, Bulgaristan hudut birliklerince darbedildikten sonra Türkiye'ye gönderildiklerini iddia etti.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında sığınmacıların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, bölgede Afganistan ve Pakistan uyruklu 11 sığınmacıyı yakaladı.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen sığınmacılar, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Yabancı uyruklular, ifadelerinde Bulgaristan'da polis tarafından yakalandıklarını, darbedilerek değerli eşyası alındıktan sonra Türkiye tarafına bırakıldıklarını öne sürdü.

İşlemleri tamamlanan sığınmacılar, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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