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Kırklareli'nde yağmur etkili oldu

İhlas Haber Ajansı, Hüseyin Çanlı - Güncel
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Kırklareli'nde yağmur etkili oldu Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Kırklareli'nde sağanak yağış etkili olaya başladı.

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nde yağmur etkili oldu

KIRKLARELİ - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Kırklareli'nde sağanak yağış etkili olaya başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Kırklareli'nde beklenen sağanak yağış etkisini gösteriyor. Sağanak yağış sebebiyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Belediye ekipleri, olumsuz bir durum yaşanmaması için su biriken yerlerde rögar kapaklarını açtı.

Öte yandan dışarıda olan vatandaşlar şemsiyeleriyle yağmurdan korunmaya çalışırken, hazırlıksız yakalananlar da korunmak için otobüs durağı gibi alanlara sığındı.

Kırklareli'nde yağmur etkili oldu

Kırklareli'nde yağmur etkili oldu

Kırklareli'nde yağmur etkili oldu

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İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı - Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Meteoroloji, Kırklareli, su, Güncel, Haber

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